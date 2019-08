Kyoto Animation: i mangaka di Dr. Stone e di Haikyu!! si uniscono al cordoglio

L'incendio della Kyoto Animation, dai fan chiamata affettuosamente KyoAni, ha sconvolto il Giappone e tutto il mondo di appassionati dell'animazione. Le gravi perdite di vite umane generate dal disastroso incendio colposo ha lasciato un vuoto non colmabile. L'azienda sta ricevendo molti messaggi di supporto tra cui quelli dei mangaka.

Gli ultimi in ordine di tempo a far sapere della loro vicinanza alla Kyoto Animation e verso i familiari delle vittime sono stati due mangaka della rivista Weekly Shonen Jump. Tramite il noto sistema di commenti degli autori presente sulla pagina dell'indice della rivista, l'autore di Haikyu!!, Haruichi Furudate, e il disegnatore di Dr. Stone, Boichi, hanno espresso il loro cordoglio.

"Prego che tutti gli animatori che hanno prodotto così tanta gioia possano riposare in pace" è stato il messaggio di Furudate, affiancato da quello di Boichi "Le mie condoglianze vanno alle molte vittime del tragico incendio".

Altre parole di sostegno quindi per la Kyoto Animation, dopo le tante arrivate negli scorsi giorni anche da colossi come Disney e Netflix. Il presidente Hatta ha già dichiarato che l'azienda continuerà col suo lavoro, mentre le donazioni ricevute in questi giorni hanno superato il miliardo di yen.