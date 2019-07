Kyoto Animation, un messaggio di solidarietà anche da parte di Netflix

L'incendio doloso che ha colpito Kyoto Animation ha causato, per ora, un totale di 36 vittime e 33 feriti. Ai messaggi di solidarietà e compassione ricevuti dallo studio di animazione giapponese si è unito oggi anche Netflix, tramite il Tweet che potete osservare in calce all'articolo.

Netflix Japan è la versione del sito streaming disponibile nel Paese del Sol Levante. Nel vasto catalogo di offerte sono presenti anche molte opere di Studio Kyoto Animation, tra cui ricordiamo A Silent Voice e Violet Evergarden.

Il Tweet, pubblicato stamattina, recita quanto segue: "Ci uniamo in preghiera per le vittime della tragedia di Kyoto. Siamo sempre stati dei grandi fan delle opere di Kyoto Animation. Ci auguriamo che tutti i sopravvissuti possano tornare a vivere pacificamente le proprie vite il prima possibile".

La tragedia, oltre ad aver prodotto danni incalcolabili per le vite di più di 70 famiglie giapponesi, ha anche distrutto quasi tutto il nuovo materiale su cui stava lavorando lo studio di animazione. Secondo le indiscrezioni, i programmi per il 2020 dovrebbero rimanere invariati, visto che generalmente gli studi lavorano con un anno di anticipo; per quanto riguarda le uscite programmate dal 2021 in poi però, sarebbero previsti grandi ritardi.

