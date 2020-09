Kyoto Animation, un nuovo sondaggio svela la Top 10 delle serie anime preferite dai fan

Voice Note, società nipponica impegnata nel campo dei sondaggi, ha recentemente domandato ad un folto gruppo di fan giapponesi quale fosse la migliore serie anime realizzata da Kyoto Animation, in modo da comprendere meglio la reale portata del successo del film Violet Evergarden. I risultati, tuttavia, hanno visto trionfare un anime del 2006.

Qui sotto potete dare un'occhiata alla Top 10, stilata analizzando le preferenze di alcune centinaia di intervistati. Il sondaggio è stato rivolto principalmente a uomini e donne di età compresa tra i 16 e i 50 anni, appassionati di animazione giapponese e dei lavori di KyoAni. Di fianco al titolo della serie potete leggere la percentuale di voti ottenuta.

La malinconia di Haruhi Suzumiya - 23,5% K-On! - 19% Violet Evergarden - 12,5% Hyouka - 9,5% Sound! Euphonium - 6,5% Free! - 6% Full Metal Panic! - 6% Nichijou - 5% Clannad: After Story - 3,5% Lucky Star - 2,5%

La malinconia di Haruhi Suzumiya è da sempre uno degli anime più apprezzati in Giappone, e non a caso l'autore ha comunicato che presto riprenderà in mano la storia con la pubblicazione di un sequel ufficiale. Allo stesso modo, K-On! è considerata da sempre una delle serie comedy preferite dai fan giapponesi.

Violet Evergarden ha recentemente conquistato il pubblico grazie al carisma della sua protagonista e alle superbe animazioni, in oriente come in occidente. Chiudono la Top 5 l'ottima trasposizione di Hyouka e l'anime musicale Sound! Euphonium.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la classifica? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante!