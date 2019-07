Kyoto Animation, parla il CEO Hideaki Hatta: 'Una tragedia. Ma dobbiamo pensare al futuro'

Il 18 luglio scorso, un uomo giapponese sulla quarantina ha appiccato un incendio nella sede della Kyoto Animation, provocando la morte di 34 persone. Poco fa, dopo la recente pubblicazione del comunicato stampa, ha deciso di parlare in pubblico anche Hideaki Hatta, il CEO della compagnia giapponese.

Le parole dell'amministratore delegato, visibili cliccando sopra il link in calce, riportano quanto segue: "Abbiamo molti progetti in programma e prendiamo molto seriamente le condizioni di tutti i nostri dipendenti [...] Da manager, non voglio che questo evento condizioni il nostro futuro".

Hatta aveva già rilasciato una prima dichiarazione nei giorni subito successivi all'attentato, parlando dei danni provocati dall'incendio: "L'ammontare dei danni? Enorme. Purtroppo però non conosco ancora i dettagli. Sono affranto. Non ce la faccio più. Non avrei mai pensato che un disastro del genere avrebbe potuto colpire questa compagnia. Ognuno di loro era un collega fantastico ed un eccellente lavoratore".

Vi ricordiamo che la polizia di Kyoto ha già arrestato il colpevole, identificato come Aoba Shinji. Secondo alcune fonti, il motivo del gesto sarebbe stato un furto di idee ai suoi danni.

Noi continueremo a tenervi informati su eventuali sviluppi. Casomai voleste aiutare attivamente Kyoto Animation inoltre, vi ricordiamo che è disponibile la petizione online creata dai fan.