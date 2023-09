Kyoto Animation: prosegue il processo al piromane dietro l'incendio del 2019

Sono passati quattro anni da quando un uomo appiccò l’incendio alla sede principale dello studio Kyoto Animation. L’evento costò la vita a 36 persone, e portò a investigazioni serie che condussero all’identificazione del piromane con Aoba Shinji. Ad oggi non è ancora stata definita una pena adeguata, ma il processo ha raggiunto una fase importante.

Gli ultimi aggiornamenti provengono direttamente dai rapporti di quanti avvenuto in tribunale, dove Aoba Shinji è stato chiamato a rispondere di quanto commesso. Con sorpresa Shinji ha apertamente dichiarato di aver appiccato l’incendio, con queste parole: “l’ho fatto io, non c’è dubbio. Non avrei mai creduto che sarebbero morte così tante persone. Ho esagerato.”

Parole che non fanno trapelare alcun risentimento per quanto fatto, che avvalorano già quanto riportato in passato dall’emittente NHK, ovvero che l’uomo soffrirebbe di disturbi mentali. La stessa scusante è stata avanzata dai suoi avvocati, e questo potrebbe tradursi in una pena meno pesante di quanto gli spetterebbe per un disastro del genere. Ad oggi, infatti, l’attacco incendiario alla Kyoto Animation è considerato una delle più grandi disgrazie della storia del Giappone, paese dove viene ancora applicata la pena di morte per omicidio, come avvenuto nel 2022 per Tomohiro Kato, condannato a morte per aver ucciso 7 persone nell’attacco ad Akihabara del 2008.

Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato l’assenza di un verdetto, atteso però per il 25 gennaio 2024, data in cui, forse, i famigliari e le persone vicini alle 36 vittime potranno ricevere un po’ di giustizia per le loro indescrivibili perdite. Per concludere, ricordiamo che quest’anno è stato organizzato un memorial per le vittime dell’incendio del 2019, e vi lasciamo alla top 10 delle serie targate Kyoto Animation preferite dai fan.