La Kyoto Animation pubblica un comunicato ufficiale dopo la tragedia

L'incendio appiccato qualche giorno fa presso la sede di Kyoto Animation si è ormai arrestato, ma le ferite di chi ha preso i propri cari non si placheranno con la stessa facilità. Lo studio giapponese ha rilasciato un comunicato stampa su Twitter per esprimersi riguardo a questa surreale vicenda.

Di seguito vi riportiamo la traduzione del messaggio:

"I terribili eventi che si sono verificati intorno alle 10 e mezza del 18 Luglio hanno ucciso e danneggiato le vite dei nostri lavoratori, inclusi giovani ragazzi con un radioso futuro nell'animazione, che si erano radunati da tutto il paese per praticare la loro passione.

E' un peccato che i nostri dipendenti con i quali abbiamo lavorato per diversi anni ci abbiano lasciati in questa maniera, è frustrante da dire. Erano davvero degli amici meravigliosi. E' un grande dolore per noi e l'industria.

I dettagli del caso sono già stati resi pubblici da dalla stazione di polizia di Fushimi, non c'è null'altro da dire per quanto ci riguarda. Al momento stiamo lavorando con le famiglie e i parenti dei nostri dipendenti scomparsi e feriti nel miglior modo possibile.

Per quanto riguarda la corrispondenza con i media abbiamo deciso di far parlare i nostri avvocati. Per il momento si prega di astenersi dal riportare altri aggiornamenti sulla nostra compagnia."

E' palpabile lo sconforto dello studio giapponese leggendo queste parole, ci vorrà tempo prima che le condizioni psicofisiche della compagnia si ristabiliscano e noi speriamo con tutto il cuore che tornino più forti di prima.

dopo le parole di Tim Cook, anche la Disney ha espresso un messaggio di cordoglio per studio d'animazione.