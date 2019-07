Kyoto Animation: la campagna di donazioni raggiunge 5 milioni

La campagna di donazioni ufficiale, indetta dalla Kyoto Animation, ha portato a 5,5 milioni di dollari, un enorme sostegno da parte dei fan in questo periodo complicato per la compagnia.

Lo studio 1 della Kyoto Animation è stato di recente distrutto da un incendio doloso che ha causato diverse morti e perdita di progetti e lavori. Da parte delle figure più importanti del mondo Anime e dai fan è subito partito il desiderio di aiutare lo studio, e di recente la Kyoto Animation ha ufficialmente dato il via ad una campagna di donazioni per chi vuole continuare a sostenere l'azienda in questo periodo difficile. Al fianco dell’incredibile afflusso di fan art e affetto, anche società di terze parti, come la Sentai Filmworks, hanno dato il via a delle iniziative di sostegno.

Dopo aver ufficialmente annunciato l’avvio della campagna, nella quale indicavano ai fan un link diretto ad un account bancario, NHK ha condiviso la notizia che alle 3 del pomeriggio del 26 luglio, quindi in solo due giorni, la Kyoto Animation aveva raggiunto la somma di 620 milioni di yen (circa 5,1 milioni di euro).

Il supporto nei confronti di Kyoto Animation è stato sorprendentemente alto, l’account ha infatti ricevuto, il 25 luglio, 2.53 milioni di dollari da circa 14000 account differenti. Il GoFundMe di Sentai Filmworks ha raggiunto i 2.2 milioni di dollari (link alla pagina). Per coloro che volessero donare direttamente all’account di Kyoto Animation di seguito trovate i dati forniti dallo studio:

Nome della Banca: THE KYOTO SHINKIN BANK

Codice Swift: KYSBJPJZ

Nome della Filiale: MINAMI MOMOYAMA BRANCH

Numero della Filiale: 048

Indirizzo: 16-50, YOSAI, MOMOYAMA-CHO, HUSHIMI-KU, KYOTO-SHI, KYOTO-HU, 612-8016 , JAPAN

Numero dell'Account: 0002890

Titolare dell'Account: KYOTO ANIMATION CO.,LTD., REPRESENTATIVE DIRECTOR, HATTA HIDEAKI

I dichiarati ufficiali dello studio hanno poi presentato come parte dei fondi raccolti verrà utilizzata e come verranno strutturati i comunicati futuri:

1- una parte andrà alle famiglie delle vittime per aiutarli ad affrontare qualsiasi spesa, e sarà usata per la ricostruzione della studio 1.

2- Aggiorneranno i fan e chi ha donato su come utilizzeranno i soldi, e verrà fatto con una certa trasparenza; le modalità di come lo comunicheranno sono ancora da definire.

3- Tutte le donazioni provenienti da campagne indotte da terze parti saranno postate sul sito per la conferma della ricevuta donazione.

Di recente è stato comunicato che non saranno divulgati i nomi delle vittime, e al fronte di una tale tragedia l'amministratore delegato Hidetaka Hatta pensa al futuro e alla volontà di continuare il lavoro dello studio, ringraziando tutti i fan per il supporto e per ogni donazione.