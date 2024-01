Kyoto Animation: il responsabile dell'attentato incendiario è stato condannato a morte

Il responsabile della strage della Kyoto Animation, Shinji Aoba, è stato condannato giovedì alla pena di morte, per aver dato fuoco il 18 luglio 2019 alla sede dello studio d'animazione, portando poi all'uccisione di 32 persone e al ferimento di 36 civili, in quello che è stato definito uno degli attentati più terribili della storia del Giappone.

Come riportato dal Japan Times, la sentenza, emanata due giorni fa dalla Corte di Giustizia di Kyoto in presenza dello stesso Aoba, ha riconosciuto il piromane come responsabile unico dell'attentato, nonostante la difesa avesse cercato di derubricare il caso, avanzando l'ipotesi che l'uomo fosse mentalmente infermo e quindi incapace di intendere e di volere ai tempi della strage. Nel corso delle 22 sedute giudiziarie tenutesi tra settembre e dicembre del 2023, è emerso che Aoba non solo fosse pienamente cosciente delle sue azioni nel momento in cui ha appiccato di sua volontà l'incendio alla sede dello studio, ma che addirittura avesse perseguito tale azione proprio perché portava in sé un profondo risentimento nei confronti della Kyoto Animation.

La storia che lega lo stragista allo studio d'animazione è relativamente lunga, e risale ai tempi in cui Aoba era detenuto in un carcere giapponese per un reato di furto. Durante la prigionia, e ispirato profondamente da una delle opere seminali della Kyoto Animaton, cioè La malinconia di Haruhi Suzumiya, l'uomo aveva iniziato a scrivere una serie di racconti, per poi presentare uno di questi ad un Concorso indetto dal celebre studio nel 2017. La candidatura non era andata a buon fine, e dopo aver osservato – a suo dire – delle similitudini tra un'opera successiva prodotta da Kyoto Animation e una delle sue storie, ha accusato lo studio di plagio (accusa mai sostenuta da reali prove) fino a scatenare tutti i risentimenti covati in quel folle gesto che ha portato alla morte di decine di animatori.

La mattina del 18 luglio 2019 acquista così 40 litri di benzina, e alle 10.30 in punto entra nella sede principale della Kyoto Animation versando il materiale infiammabile prima su alcuni dipendenti e poi lungo tutto il secondo e il terzo piano dell'edificio, fino ad appiccare il fuoco all'urlo “andate all'inferno!”. L'incendio è stato devastante, al punto da aver causato delle gravi ferite anche allo stesso Aoba, il quale si è presentato in tribunale pieno di ustioni e sulla sedia a rotelle. Al momento della sentenza, che lo ha visto criminalmente responsabile della strage, il giudice ha chiesto ad Aoba se avesse qualcosa da dire, al che l'uomo ha risposto “No, non ho niente da aggiungere”.

Proprio in una delle 22 sedute, lo stragista si era detto pentito del delitto, e che meritava qualunque pena gli venisse comminata. Inoltre, a testimoniare quanto la sentenza fosse attesa nel paese, alla lotteria per assistere alla seduta finale del processo si sono presentate più di 409 persone, malgrado fossero stati messi a disposizione solamente 23 posti per i cittadini che non fossero parenti degli animatori scomparsi (inoltre, proprio per ricordare le vittime dell'incendio la Kyoto Animation ha realizzato due memoriali).

Atteso era poi il parere degli stessi dipendenti dello studio. L'attuale presidente della Kyoto Animation, Hideaki Hatta, in un comunicato diffuso alla stampa ha affermato che la sentenza è stata appropriata, anche se nulla può davvero rimediare ai sentimenti di dolore e frustrazione generati da questa terribile tragedia. Al tempo stesso, però, il produttore ha rivolto il pensiero al futuro dello studio – Kyoto Animation ha ricominciato la produzione di anime nel luglio 2020 – sostenendo che tutti loro dovranno continuare a realizzare nuove opere affinché la memoria, il lavoro e i sacrifici di coloro che non ci sono più possano continuare a vivere attraverso i prossimi progetti.