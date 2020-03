La Kyoto Animation restituisce il favore: ben 17 anime saranno fruibili gratuitamente

Anche a diversi mesi dalla tragedia che ha investito lo studio Kyoto Animation, la compagnia continua ancora a far parlare di sé. Infatti, quasi in risposta agli aiuti ricevuti da tutto il mondo, l'azienda ha deciso di distribuire gratuitamente oltre 17 produzioni televisive del celebre studio.

Ogni settore si sta mobilitando contro il Coronavirus, a iniziare dall'editoria con oltre 500 volumi disponibili in tutto il Giappone fino a titoli del calibro di ONE PIECE e Naruto. Nel campo dell'animazione, invece, a ergersi come baluardo contro il Covid-19 è subentrata l'azienda che più di tutte ne ha passate tante nell'ultimo periodo, la Kyoto Animation.

Lo Studio, infatti, quasi in onore dei molteplici aiuti ricevuti negli ultimi mesi, ha deciso di diffondere online gratuitamente ben 17 produzioni della compagnia sul sito streaming di Nico Nico Douga, come parte di un evento del portale. Anche se purtroppo i fan da oltreoceano non potranno prendere visione degli anime in questione, il gesto di KyoAni, che non ha nemmeno citato la parola "Coronavirus" in questa manifestazione di solidarietà, è comunque un segnale fortissimo. Ad ogni modo, le serie che saranno distribuite a partire da oggi e fino alla fine di marzo sono accessibili tramite il link alla fonte.

