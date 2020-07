La Kyoto Animation ricomincia con la produzione di un nuovo anime

Sebbene Kyoto Animation abbia accusato numerosi danni a seguito dell'incendio dello scorso anno, lo studio giapponese è riuscito a ricomporsi poco a poco, riassestando i suoi meccanismi interni. Gli ultimi report, infatti, comunicano che la compagnia è di nuovo al lavoro su un adattamento animato.

Prima che lo studio rimanesse vittima del terribile attacco, aveva annunciato l'adattamento di 20 Seiki Denki Mokuroku. In quel periodo, tuttavia, gran parte dello studio stava concentrando le proprie forze su Violet Evergarden, perciò non aveva ancora iniziato a dedicarsi alla trasposizione.

L'adattamento di Kyoto Animation è basato sulle light novel di Hiroshi Yuuki, Kazumi Ikeda e Momoka Hase. La sinossi, fornita da My Anime List, è la seguente:

"Estate 1907-40° anno del periodo Meiji. La quindicenne Inako Momokawa vive a Fujimi, Kyoto, e lavora nella fabbrica di birra di suo padre. A causa della sua inettitudine, viene rimproverata da lui ogni giorno. L'unico sollievo per lei è confidare nelle sue preghiere agli dei. Un giorno, mentre pregava nel santuario di Fushimi Inari, incontra Kihachi Sakamoto, un giovane ragazzo che dichiara "Non credo in qualcosa che non posso vedere". Nega gli dei, vantandosi l'era dell'elettricità sarà il futuro".

