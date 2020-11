Kyoto Animation e il ruolo delle donne nell'animazione, studio premiato ai WIA Awards 2020

L'associazione non-profit Women in Animation ha premiato lo studio d'animazione Kyoto Animation, l'autore Laurence Ralph e la regista María Trénor nel corso dei WIA Diversity Awards 2020, trasmessi online dal 29 ottobre all'8 novembre 2020 insieme ad altri eventi incentrati sul ruolo delle donne nell'industria dell'animazione.

Marge Dean, presidente dell'associazione, ha dato il via alla cerimonia d'apertura dichiarando quanto segue: "Per noi è importante riconoscere e celebrare gli sforzi che hanno portato ad un progresso in termini di inclusività e di parità dei sessi nel mondo dell'animazione, e i WIA Diversity Awards sono il nostro modo di premiare persone e aziende che si sono impegnati su questo fronte".

Kyoto Animation in particolare è stato premiato per via degli sforzi mostrati in campi quali l'inclusione di donne nello staff di animatori e la riduzione del gap di genere sul luogo di lavoro. All'azienda è stato riconosciuto l'impegno profuso per fare in modo che sempre più donne si siano interessate del mondo dell'animazione, incoraggiando assunzioni e indicendo corsi di formazione.

Negli ultimi anni lo studio ha anche prodotto diverse pellicole con protagoniste femminili, tra cui spiccano La forma della voce, K-On! e Violet Evergarden. L'ultima, in particolare, è ancora proiettata nei cinema giapponesi ed ha incassato oltre 1,5 miliardi di yen.

E voi cosa ne pensate? Premio meritato? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che i primi dieci minuti del film di Violet Evergarden sono disponibili su YouTube.