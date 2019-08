Kyoto Animation: tra le vittime dell'incendio c'erano due registi storici dello studio

Si sono tenuti i primi funerali dei dipendenti della Kyoto Animation rimasti uccisi nell'incendio doloso del mese scorso. Tra i nomi ci sono due importanti registi dello studio. Vediamo insieme i dettagli.

I famosi registi Yasuhiro Takemoto e Futoshi Nishiya sono tra i dipendenti uccisi dal terribile incendio del mese scorso che ha completamente distrutto lo studio 1 della Kyoto Animation. La notizia è stata confermata dalla polizia.

Sono stati inoltre rivelati i nomi di 10 delle 35 vittime dell’incendio che si è espanso per i tre piani dell’edificio, la polizia ha aggiunto che anche uno degli animatori con più esperienza, Yoshiji Kigami, è deceduto.

Takemoto era il miglior regista dello studio, chiamato dai fan KyoAni, e tra le sue opere spicca Lucky Star. Nishiya era il regista del comparto animato per la serie TV “Free!”, e ha partecipato a molti altri lavori. Kigami ha lavorato come key animator nella serie “Free!” e in “Violet Evergarden”, uscita lo scorso anno.

Tutte le 35 vittime sono state identificate tramite analisi del DNA, ma la polizia sta comunicando i nomi consultando prima le famiglie, per effettuare poi i funerali e altri procedimenti burocratici. Per quanto riguarda le persone ferite, che ammontano a 33, non sono state rese pubbliche notizie sulle condizioni.

Il sospettato principale che ha causato l’incendio, Shinji Aoba, si trova attualmente in ospedale a causa di diverse, e serie, ustioni. La polizia procederà all’arresto solo dopo che si sarà ripreso. Ricordiamo che tra pochi giorni comincerà una speciale maratona dedicata a 6 film della Kyoto Animation, già enormemente supportata dai fan e da altri studi di animazione.