Kyoto Digital Awards: altra vittoria per Violet Evergarden, KyoAni festeggia sui social

Un mese dopo la straordinaria vittoria al Tokyo Anime Film Festival, Kyoto Animation può festeggiare il secondo prestigioso riconoscimento ricevuto dal lungometraggio di Violet Evergarden, ovvero il "Kyoto Governor's Award" assegnato durante l'ultima edizione dei Kyoto Digital Amusement Awards.

La giuria ha deciso di assegnare il premio più importante alla pellicola a causa della "raffinata tecnica utilizzata dal team di Kyoto Animation, che ha mostrato di possedere un'abilità fuori dal comune per quanto riguarda disegni, composizione e scelta dei colori". La giuria ha anche elogiato la storia, sostenendo che una grande produzione può essere ritenuta un successo solo se coadiuvata da una sceneggiatura altrettanto efficace.

Il secondo film di Violet Evergarden non ha solo ricevuto gli elogi della critica specializzata, visto che anche il pubblico giapponese l'ha eletto come miglior film del 2021, sopra Demon Slayer: Infinity Train, Parasite, Tenet, 1917 e tante altre grandissime pellicole. Una soddisfazione immensa per KyoAni, che ha nuovamente ringraziato i fan sui tutti i profili social.

Per quanto riguarda l'arrivo in Italia, per il momento non ci sono conferme, ma visto che Netflix ha già acquisito i diritti per la prima stagione, l'OVA e il primo film, è possibile che spunti qualche annuncio nel corso del 2021.