L'account Twitter di One Piece ha appena condiviso uno strano meme di Nami

One Piece dinon è certo estraneo a immagini strane o persino inquietanti, e in effetti, il suo mondo pieno di stranezze è ciò che attira i fan della serie in primo luogo. Ma l'accountufficiale dell'opera ha recentemente condiviso una delle immagini più inquietanti della serie.

Prendendo uno schizzo di Capodanno di Nami che Oda ha disegnato per celebrare la festa, il tweet piega e gira Nami in modi che potrebbero far venire la pelle d'oca ai fan più sensibili. Il video riprende il disegno colorato, lucido e seducente di Nami e, innaturalmente, la fa ridere e contorce il suo viso in modi strani e smorfie inquietanti.

Più a lungo si guarda la clip, più il meme in questione diventa inquietante e strano. Ma è solo un'altra cosa strana nella pipeline di One Piece. I fan di Nami in particolare, hanno anche visto alcuni aggiornamenti importanti per la navigatrice, come il design originale per il suo personaggio, da poco rivelato dallo stesso Oda.

Recentemente, in una puntata dell'anime, Nami è stata anche "vittima" di puro fan service. La navigatrice si è ritrovata con una scollatura più ampia del solito quando la sua maglietta bianca è stata praticamente fatta a brandelli.

Potete trovare il meme e la foto in calce alla notizia. Momenti di gioia e momenti inquietanti dunque, in puro stile One Piece.