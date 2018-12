L'adattamento animato di Shometsu Toshi esordirà in Giappone ad aprile 2019

Il sito ufficiale della serie d’animazione tratta dal videogioco per smartphone Shometsu Toshi (Annihilated City — Where I End and You Begin) ha recentemente diffuso in rete il primo video promozionale e una nuova key visual dedicata all’anime che esordirà in Giappone ad aprile 2019.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ci permette di udire in anteprima il brano intitolato “Swallowtail Butterfly ~Ai no Uta~”, che stando a quanto comunicato sarà cantato dalla strepitosa Kana Hanazawa, già doppiatrice della protagonista Yuki.



Sempre attraverso il sito è stato rivelato che Ayane Sakura (Ochaco Uraraka in My Hero Academia, Solution Epsilon in Overlord, Mika Shimotsuki in Psycho-Pass) presterà la voce a Suzuna, mentre Kenn (Leopold Vermillion in Black Clover, Phinks in Hunter × Hunter) sarà Rui, Natsumi Hioka (Riine Arshe in Sword Oratoria) sarà Sumire.

La serie esordirà sulla rete nipponica Tokyo MX durante il mese di aprile 2019. Shigeyuki Miya (Blood Lad, Onihei) dirigerà l’anime presso il rinomato studio Madhouse (Death Note, Overlord), mentre Shingo Irie (Kuroko's Basketball, Sakura Quest) e Tomoyuki Shitaya (Bakuman, Food Wars! Shokugeki no Soma) ne cureranno rispettivamente la sceneggiatura ed il character design. Satoshi Motoyama fungerà poi da direttore del suono, mentre Kenji Kawai (Ghost in the Shell, Eden of the East, Patlabor) ne produrrà la colonna sonora.

Nella storia dell’anime, una città viene improvvisamente annientata. Si mormora che la giovane donna di nome Yuki sia l’unica persona rimasta invito dopo il totale annientamento di quella città, mentre Takuya è un solitario e un contrabbandiere. Con la lettera lasciata dal padre di Yuki, i due si dirigono verso la città, che ora è chiamata Lost, ma ostacoli inaspettati li attendono lungo il cammino. Mentre si avvicinano al mistero dietro alla città di Lost, Yuki e Takuya dovranno affrontare i pensieri di coloro che sono stati abbandonati, le organizzazioni segreti e le cospirazioni.