L'adattamento italiano di Dragon Ball Super: Broly sarà fedele all'originale?

Manca ormai meno di un mese all’esordio italiano di Dragon Ball Super: Broly, ragion per cui il distributore Anime Factory, attraverso la propria pagina ufficiale Facebook, sta pubblicando sempre più clip promozionali e interessanti pillole di doppiaggio.

Nel più recente video diffuso attraverso il social network, lo stimato doppiatore Mario Bombardieri, che già in passato aveva prestato la propria voce al personaggio di Broly, rammenta ai “terrestri di Anime Factory” che la pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly esordirà il prossimo 28 febbraio in tutte le sale cinematografiche d’Italia, proponendo ai fan l’epico scontro fra Super Saiyan.



Nel messaggio, l’interprete vocale recita queste esatte parole: “Vi aspetto dal 28 febbraio […] per assistere alla fine di Kakaroth e Vegeta. Il vostro paladino non potrà nulla di fronte alla mia potenza!”.

Come prevedibile, il messaggio del doppiatore ha subito alimentato l'euforia dei fan, suggerendo che la pellicola d'animazione, nonostante la presenza del doppiaggio Mediaset, potrebbe infatti ricevere stavolta un adattamento fedele all'originale. Svelata nei giorni scorsi, la lista completa dei doppiatori coinvolti nel progetto vede infatti Luca Ghignone nei panni di Piccolo, e non "Junior".

In attesa di conferme o smentite da parte di Anime Factory, vi riterreste soddisfatti qualora Dragon Ball Super: Broly presentasse realmente un adattamento fedele all'originale, pur conservando le voci dello storico doppiaggio Mediaset? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso il riquadro dei commenti!