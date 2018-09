L'adattamento manga del film 'Ritorno al Futuro' di Yuusuke Murata è stato cancellato!

Il rinomato autore di One-Punch Man e Eyeshield 21, Yuusuke Murata, ha recentemente annunciato via Twitter che l’adattamento a fumetti di Ritorno al Futuro, immortale pellicola cinematografica del 1985, è stato sfortunatamente cancellato. Tutti i dettagli dopo il salto!

Secondo quanto rivelato da Murata, gli editori del sito “Kono Manga ga Sugoi! Web” hanno cercato in tutti i modi di risolvere alcune magagne legate ai diritti di svariati elementi che sarebbero dovuti comparire nel manga, ma purtroppo la questione si è conclusa con la totale cancellazione del progetto.



Poiché il fumetto non vedrà mai la luce, Murata, ha pubblicato le bozze che aveva realizzato finora, le quali ci mostrano alcuni disegni di Marty McFly, Emmett Brown, il cane Einstein e la macchina del tempo DeLorean. Curiosamente, quest’ultima è raffigurata persino in versione “monster truck”.

Murata ha annunciato l’adattamento a fumetti di Ritorno al Futuro durante un evento celebrativo che si è tenuto a Tokyo lo scorso febbraio. Lo sceneggiatore del film, Bob Gale, avrebbe dovuto supervisionare il manga, che infatti intendeva narrare una storia non inclusa nel film. Murata e Gale contavano di poter pubblicare il primo volume il 20 aprile.



Sebbene Kono Manga ga Sugoi! Web abbia descritto l’opera come un adattamento della pellicola del 1985, l’anteprima ufficiale (visionabile di seguito) includeva persino alcuni personaggi comparsi nei suoi due sequel.