L'animatore nipponico Sekibeing ha dedicato uno sketch alle principali coppie di Naruto

Attraverso il proprio account su Twitter, il noto animatore nipponico Sekibeing (pseudonimo di Cheng Xi Huang) ha pubblicato in rete uno sketch che immortala le più importanti coppie di Naruto, il capolavoro ideato dal geniale Masashi Kishimoto.

Come i fan avranno già intuito, lo sketch realizzato dall’animatore è dedicato alle coppie Naruto Uzumaki x Hinata Hyuuga e Sasuke Uchiha x Sakura Haruno. Mentre la prima coppia, felicemente innamorata, pare godersi i fuori d’artificio, la seconda è immortalata in un momento di grande intimità. Ve lo proponiamo in calce all’articolo, invitandovi ad utilizzare il riquadro dei commenti per esprimere la vostra opinione sulla tenera illustrazione.



Pubblicata venerdì scorso, l’immagine è stata ben accolta dai fan delle suddette coppie; ciononostante, una manciata di utenti non ha apprezzato che l’animatore abbia così apertamente supportato il finale di Naruto. Se ricordate, infatti, Sasuke ha seriamente rischiato di diventare il principale antagonista dell'opera, di conseguenza molti fan, a distanza di alcuni anni dalla conclusione dell’opera, non sono ancora convinti delle scelte compiute dal ninja e dal suo creatore (Masashi Kishimoto).

Sfortunatamente Sekibeing, in passato, è già stato al centro di una polemica legata ai personaggi di Naruto. Lo scorso inverno, se ricordate, l’animatore aveva condiviso in rete una GIF animata che mostrava Naruto e Hinata a letto. Come risultato, i fan dell’opera lo aggredirono verbalmente, accusandolo di aver rilasciato dei contenuti non appropriati. Sekibeing fu quindi costretto a scusarsi pubblicamente via Twitter.

Per sua fortuna, stavolta un fan ha ricordato agli utenti indignati che l’animatore è libero di utilizzare il proprio tempo libero come meglio preferisca e di pubblicare sul proprio profilo qualsiasi cosa gli passi per mente. Anche voi siete dello stesso avviso?