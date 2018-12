L'animazione di Boruto: Naruto Next Generations 87 è stata apprezzata dai fan

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations , il numero 87, ha soddisfatto molto l'utenza dal punto di vista dell'animazione. Per questo nelle scorse ore sono apparsi sui social network sia degli art work provenienti dall'episodio, sia alcuni dietro le quinte del suo processo di animazione.

Nelle ultime ore è andato in onda l'episodio numero 87 di Boruto: Naruto Next Generations, il sequel della serie tanto amata creata da Masashi Kishimoto. L'adattamento animato non ha sempre corrisposto alle aspettative dei fan, sia per quanto riguarda la storia (spesso infarcita di filler e, sino a questo momento, non ancora aderente alle vicende viste nel manga), sia per quanto riguarda l'animazione.

Questo ottantasettesimo episodio però, sembra aver soddisfatto i fan da questo secondo punto di vista. Come potete vedere dalle immagini e dal breve filmato riportate in calce al presente articolo (si tratta di post Twitter appartenenti a Boruto Explorer e a Sekibeing), i social network hanno apprezzato il lavoro, e hanno deciso di celebrarlo.

L'immagine è un'illustrazione ritraente i protagonisti dell'episodio, nello specifico Boruto e Sarada mentre combattono con il nemico che li sta tenendo lontani dal loro compagno, Mitsuki, che ricordiamo essersi allontanato contro la sua volontà dal Villaggio della Foglia per unirsi al Villaggio della Roccia.

Il breve filmato invece ci mostra una breve sequenza di animazione, una versione ancora preliminare, in cui vediamo il nostro protagonista Boruto mentre cade nel vuoto. Si tratta di un dettaglio interessante per chiunque voglia approfondire la procedura di animazione nel suo complesso.

Ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations è il sequel di Narto Shippuden di Masashi Kishimoto, e che nel corso della Jump Festa 2019 (di cui potete vedere una foto anche in uno dei tweet) è stato oggetto di un panel dedicato, in cui abbiamo potuto vedere un'assaggio di quello che ci aspetta nel 2019 per quanto riguarda la trasposizione animata.