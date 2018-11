L'anime di 'A Certain Magical Index' rischiava di ricevere un totale reboot

Kazuma Kamachi, autore di A Certain Magical Index, ha dichiarato durante una recente intervista che la terza stagione dell’anime sarebbe potuta essere un totale reboot della serie. Poiché sono infatti trascorsi addirittura otto anni dal lancio della precedente stagione, lo staff aveva valutato l'idea di ripartire da zero...

Stando a quanto dichiarato dall’editore di A Certain Magical Index, Kazuma Miki, già da tempo si parlava di realizzare una nuova stagione della serie; sfortunatamente, però, la commissione è incappata in parecchie difficoltà e questa è stata posticipata più volte. Tutto è cambiato quando Miki ha fondato una propria compagnia indipendente, nel 2016, ed è stato in grado di entrare in contatto con le compagnie coinvolte direttamente nella produzione dell’anime di A Certain Magical Index.



Miki ha rivelato che l’idea di realizzare un totale reboot di A Certain Magical Index è stata oggetto sin grandi discussioni fino alla fine dei colloqui tenuti per la terza stagione: “Alla fine, abbiamo dovuto dare la priorità all’esperienza dell’utente. Vi sono molti fan che desiderano vedere un completo adattamento animato dell’opera originale, quindi abbiamo realizzato la terza stagione con questo presupposto in mente” sono state le sue parole sull’argomento.



Lanciata in Giappone nel lontano 2004, la serie di light novel di A Certain Magical Index si è conclusa solo nel 2010, con l’uscita del 25° volume. Un sequel intitolato New Testament: A Certain Magical Index è stato lanciato durante l’anno successivo, e attualmente si compone di 21 volumi. I primi due adattamenti animati della serie, invece, sono stati rispettivamente trasmessi nel 2008-2009 e nel 2010-2011.



A quanto pare, l’anime di A Certain Magical Index III adatterà tutti i contenuti non trattati dalle precedenti stagioni, e la sua conclusione coinciderà col finale dell’originale serie di light novel. Attualmente non vi sono piani per adattare in animazione anche il suo sequel diretto. Vi ricordiamo infine che A Certain Magical Index III è visionabile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming Crunchyroll.