L'anime di Black Clover ha svelato interessanti dettagli sul primo Wizard King

Uno dei personaggi più misteriosi di tutto il franchise di Black Clover è senza dubbio il primo Wizard King: un individuo di cui i fan sapevano soltanto che sconfisse una grande malvagità, conquistando di conseguenza il proprio titolo. Il più recente episodio dell’anime ha tuttavia svelato nuovi dettagli sul suo conto...

Nella scorsa puntata di Black Clover, un flashback ha infatti rivelato delle importanti connessioni fra il Wizard King e l’organizzazione terroristica che risponde al nome de “Occhio Magico della Notte Bianca”, spiegando il motivo per cui questa nutra così tanto rancore nei confronti del Regno di Clover.



Esattamente come avvenuto a Vetto quando ha subito una brusca sconfitta nel Tempio di Seabed, la sconfitta di Fana per mano del protagonista Asta le ha provocato un flashback molto interessante in cui si è scoperto che Licht (l’attuale leader de l’Occhio Magico della Notte Bianca) è in realtà un elfo un tempo amico del primo Wizard King.



Stando a quanto rivelato, il Wizard King voleva creare un mondo pacifico tanto per gli umani quanto per gli elfi, e proprio Licht sposò una donna umana da cui aspettava un figlio. Come nel flashback di Vetto, la pace non è durata molto, e quando gli elfi sono stati sterminati da un grande incantesimo di luce, questi hanno subito creduto di essere stati traditi proprio dal Wizard King, che appunto era l’unico a conoscere il luogo in cui vivevano.



Sebbene non vi sia nessuna connessione concreta fra il primo Wizard King di Black Clover e questo atroce attacco, il suddetto incidente è il principale motivo per cui Licht odia così tanto il genere umano. Questa è dunque la ragione per cui l’Occhio Magico della Notte Bianca è talmente pervaso dall’odio verso gli uomini.

Cosa ne pensate di questa scoperta? È mai possibile, secondo voi, che il Wizard King sia davvero invischiato con l'incidente che ha costretto Licht ad assistere allo sterminio del proprio popolo?