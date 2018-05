L'anime di Boruto approfondirà il personaggio di Shinki nell'episodio 61

Uno degli aspetti più interessanti di Boruto: Naruto Next Generations è vedere come la nuova generazione di giovani ninja abbia dei parallelismi con i personaggi della serie originale. Uno di questi parallelismi ha che fare con il Villaggio dell Sabbia, dato che un forte gruppo di genin prenderà parte agli esami dei chunin, come accadde in Naruto.

Recentemente è stato rivelato che Gaara ha un figlio adottivo, Shinki, e ora, una nuova serie di spoiler promette che l'anime esplorerà presto questo nuovo personaggio. Sebbene non ci siano informazioni specifiche, l'episodio 61 della serie è intitolato "Shinki, The Magnet Release User". Questa è una grande notizia, specialmente considerando che la lista degli episodi di Maggio, che potete trovare in calce alla notizia, sembra espandersi sempre più sugli esami dei chunin.

I fan hanno visto un assaggio delle abilità di Shinki nell'episodio più recente. La sua pelliccia metallica è in grado di piegarsi in modo molto simile alla sabbia controllata da Gaara nella serie precedente. un po' delle abilità di Shinki erano già state mostrate anche in Boruto: Naruto the Movie, ma il giovane ninja non ha avuto il tempo di brillare nella pellicola animata. Il film adattava proprio gli esami dei chunin e ora, con la serie anime, la storia potrebbe essere ulteriormente sviluppata, permettendo ai fan di conoscere meglio i personaggi.

Gli esami dei chunin di Naruto sono stati gestiti in maniera brillante, attirando l'attenzione dei fan di tutto il mondo. Insomma, la pressione è alta, ma espandersi su personaggi per cui i fan di Boruto avevano espresso interesse è un buon punto di partenza.