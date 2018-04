L'anime di Boruto ha chiarito molti retroscena inerenti Kaguya Otsutsuki

Come tutti sapete, i primi Otsutsuki di cui i fan sono venuti a conoscenza sono stati Hagoromo e suo fratello Hamura Otsutsuki. Più tardi, i lettori hanno fatto la conoscenza dei loro figli, e poi, infine, anche Kaguya Otsutsuki si è unita alla lista. Ora, in Boruto è stato introdotto un altro personaggio legato al clan: Urashiki Otsutsuki.

Quando Kaguya fu introdotta, si diceva fosse il personaggio più forte mai esistito, il che è vero (in parte). Tuttavia, Kaguya rimarrà la più forte per sempre? Non proprio. Basandoci su ciò che l'anime di Boruto ci ha rivelato negli ultimi episodi, sappiamo per certo che Momoshiki Otsutsuki e Kinshiki Otsutsuki stavano arrivando sulla terra proprio per Kaguya. Quest'ultima sapeva che sarebbero arrivati un giorno o l'altro, ed è per questo che in origine creò un esercito di White Zetsu. Kaguya fu effettivamente mandata a coltivare l'Albero Divino e riferire del raccolto al clan Otsutsuki. Questo è ciò che fanno tutti i membri del clan, come lo stesso Momoshiki.

Tuttavia, Kaguya ha infranto la legge. Una volta approdata sulla Terra si è innamorata di un uomo qualunque e da lui ha avuto due figli, Hamura e Hagoromo appunto. In seguito alla morte del compagno però, la Dea cominciò a nutrire sentimenti di odio versò l'umanità, così fragile e aleatoria, e decise di utilizzare i frutti dell'Albero per mettere in piedi il suo piano. Così facendo, i membri del clan Otsutuski, generazione dopo generazione, si videro privati dei frutti che spettavano loro di diritto, dato che il potere dell'Albero fu spartito tra i discendenti di Kaguya e i nove Cercoteri.

Comunque sia, Kaguya era terrorizzata dal suo clan, e ciò sta a significare che certamente gli Otsutsuki vantano membri ancor più temibili della Dea. Ora, con l'introduzione di Momoshiki nell'anime, abbiamo scoperto che il clan, nonostante siano passati secoli, è vivo e vegeto. Momoshiki, nonostante sia estremamente potente, non è tuttavia al vertice degli Otsutsuki.

Probabilmente arriverà presto qualcuno che si trova ai piani alti del clan, e l'anime di Boruto ha già fatto un passo avanti introducendo Urashiki Otsutsuki. Quest'ultimo apparirà nel prossimo arco di Momoshiki, e quasi certamente giocherà un ruolo molto importante.

Non ci resta che attendere il proseguo dell'anime di Boruto.