L'anime di Boruto ha messo il suo protagonista faccia a faccia con un vecchio nemico

Boruto: Naruto Next Generations ha giocato con le connessioni tra il passato e il presente fin dagli esordi, offrendo ai fan di lunga data un nuovo contesto per gli eroi e i villain che pensavano di conoscere. Ora, l'ultimo episodio di Boruto, intitolato "L'altro lato della luna", ha visto il primo, atteso incontro tra Boruto e Orochimaru.

L'episodio 73 ha visto Boruto e Sarada intrufolarsi nel laboratorio di Orochimaru, mentre Naruto e i leader del Villaggio della Foglia hanno deciso di recuperare i due genin ribelli e catturare Mitsuki, così da poter capire finalmente a chi va la lealtà di quest'ultimo.

Fortunatamente, Bourto e Sarada arrivano a destinazione prima che gli altri ninja del villaggio li raggiungano, ma all'interno del laboratorio Boruto scopre qualcosa di scioccante poco prima di avere il suo primo incontro ufficiale con Orochimaru.

Il nostro giovane eroe, infatti, scopre che il vecchio nemico della Foglia ha un'intera stanza piena di cloni di Mitsuki, cosa che rivela a Boruto le vere origini del suo amico: un essere sintetico creato da Orochimaru. Inutile dire che la rivelazione colpisce il figlio del 7° Hokage dritto allo stomaco, lasciandolo vulnerabile.

Orochimaru è una minaccia tanto intellettuale quanto fisica, e nel loro primo incontro, Boruto ha imparato quanto possa essere complicato e contorto dialogare con lui. Orochimaru entra rapidamente nella testa di Boruto, facendogli dubitare della sua amicizia con Mitsuki, e come se ciò non bastasse, rivela al giovane shinobi che la vita di Mitsuki è in pericolo.

"Non c'è bisogno di preoccuparsi: se qualcuno scoprisse la sua identità, il segno maledetto che ho impiantato in lui si attiverebbe automaticamente e si autodistruggerebbe. Quindi non c'è motivo di preoccuparsi che i segreti della mia ricerca vengano rivelati" afferma Orochimaru.

A quanto pare, il serpente è ancora pronto a mordere, e il suo veleno sta facendo effetto su Boruto. In apertura della news potete trovare l'anteprima del prossimo episodio.