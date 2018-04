L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto un personaggio assente nel manga

C’è voluto del tempo, ma l’anime di Boruto: Naruto Next Generations è infine entrato nell’arco narrativo più atteso dai fan: quello relativo all’Esame di selezione dei Chunin già narrato nell’omonimo manga e, prima ancora, nel film d’animazione intitolato Boruto: Naruto the Movie.

Grazie al nuovo episodio di Boruto, e alle notizie emerse in rete nelle ultime settimane, i fan sanno già che stavolta l’arco narrativo dell’Esame proporrà qualcosa di diverso. Durante l’episodio 53, gli spettatori hanno visto il protagonista Boruto Uzumaki adirarsi con il proprio padre quando questi ha infranto un’altra promessa fatta al figlio. La puntata si è poi chiusura con l’inaspettato ritorno a Konoha di Uchiha Sasuke, ma i fan erano più interessati al confronto fra Toneri (antagonista principale del film intitolato The Last: Naruto the Movie) ed un altro misterioso componente del clan Otsutsuki.



Mentre l’ex-antagonista vegliava sulla Terra dalla luna, questi è stato raggiunto dal malvagio Otsutsuki chiamato semplicemente “essere celestiale”, che a quanto pare dovrebbe chiamarsi Urashiki. “Abbiamo visto tutto” è il messaggio che l’uomo ha riferito a Toneri, per poi aggiungere “Quell’incidente con la donna del Byakugan è stato una vero sfortuna. Potresti credere di aver compiuto la prima mossa facendo qualcosa al figlio di quella donna, ma hai agito troppo frettolosamente”.

L’incontro fra i due Otsutsuki si è poi concluso con la totale disfatta di Toneri, che a quanto pare rimarrà bloccato nel tempo per 10.000 circa. Una volta completata la propria opera, Urashiki ha affermato di voler andare sulla Terra, mentre Toneri, ormai intrappolato, non ha potuto fare a meno di chiedersi se Boruto sarà pronto per la sua visita.



Toneri non avrà avuto alcun ruolo durante l’Esame dei Chunin proposto nel film e nel manga, ma la sua presenza nell’anime non dovrebbe affatto essere un problema. Al contrario, l’introduzione del misterioso Urashiki, che a prima vista sembra potente e malvagio quanto Momoshiki, potrebbe realmente rappresentare un grave pericolo per il nostro eroe biondo.