Boruto: Naruto Next Generations, gli ultimi eventi hanno portato gli eroi a scontrarsi!

Il recente arco narrativo dell'anime Boruto: Naruto Next Generations, incentrato sulla figura di Mitsuki, non smette di stupirci. Gli ultimi avvenimenti hanno visto i due membri del Team 7, Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha, confrontarsi con il Team 10.

Per commemorare questo traguardo, gli episodi 74 e 75 di Boruto: Naruto Next Generations sono stati accorpati in un'unica puntata speciale di un'ora.

La programmazione si è rivelata, come già ci si aspettava, piena di colpi di scena e di rivelazioni, soprattutto nella prima parte della puntata: Boruto e Sarada sono stati costretti ad affrontare i loro amici e compagni di classe Inojin, Shikadai e Chocho.

Il conflitto che ha visto coinvolti il Team 7 e il Team 10 è stata entusiasmante e non ha certo disatteso le aspettative dei fan. Uno degli elementi positivi che hanno fatto apprezzare l'episodio è stata l'abilità e la maestria di Shikadai nel guidare la sua squadra contro i loro due amici, come se si trattasse di una partita a scacchi coordinata. È stato uno scontro senza esclusione di colpi, sfruttando ogni tecnica conosciuta, eppure tutto ciò non è bastato per far vincere Boruto e Sarada.

Alla fine chi ha avuto la meglio è stato Shikadai, che con un abile piano, riesce ad ingannare il suo caro amico. Si può affermare con chiarezza che è figlio di suo padre: un abile stratega. Il giovane è stato capace di prevedere ogni mossa e mettere in campo la giusta strategia.

Non una volta si è mostrato impreparato, anche quando i due membri del Team 7 hanno cercato inizialmente di fuggire.Alla fine però, l'amicizia nei confronti di Boruto ha preso il sopravvento. La lotta si conclude con uno Shikadai soddisfatto che dichiara "scacco matto"!

I membri dei rispettivi Team sono riusciti effettivamente a sorprendersi a vicenda con l'uso di tecniche segrete - come il Rasengan invisibile di Boruto - e nuove strategie.

Alla fine l'amicizia riesce a placare gli animi e far chiarezza sugli ultimi fatti che riguardano Mitsuki. Boruto è visibilmente coinvolto e preoccupato per il suo amico e Shikadai non può far a meno di prendere le sue parti e sostenere le sue scelte.

I cinque amici sono ancora giovani, all'inizio del loro percorso per diventare ninja della Foglia. La strada è ancora lunga, tuttavia questo scontro costituisce un primo passo verso la meta ed è servito ai protagonisti per comprendere che non sempre le strade prenderanno la stessa direzione.

Siete rimasti soddisfatti da questi recenti episodi?