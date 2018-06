L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha mostrato ai fan un eroico sacrificio!

Il protagonista del sequel ufficiale di Naruto potrà anche essere il giovane Boruto Uzumaki, ma il Settimo Hokage gioca un ruolo fondamentale nella vicenda, in particolare modo nel più recente episodio dell’anime. Nella scorsa puntata di Boruto: Naruto Next Generations, infatti, l’eroico Naruto Uzumaki ha compiuto un enorme sacrificio...

Poiché Boruto, la scorsa settimana, ha utilizzato degli strumenti vietati dal regolamento dell’Esame di Selezione dei Chunin, Naruto ha dovuto squalificare a malincuore il proprio figlio, per poi assistere all’improvviso arrivo di tre misteriosi individui appartenenti al Clan Otsutsuki. Uno di questi, Momoshiki, ha addirittura sfidato proprio il Settimo Hokage, con l’intenzione di appropriarsi del suo incredibile chakra.



Nel corso della puntata trasmessa ieri, e intitolata “L’invasione degli Otsutsuki”, Naruto ha dunque tenuto un intenso combattimento contro Momoshiki, collaborando con l’amico Sasuke Uchiha per cercare di contenere la terribile minaccia rappresentata dagli Otsutsuki. Kinshiki e compagni, tuttavia, erano più che disposti a giocare sporco, e infatti hanno attaccato civili e studenti pur di cogliere Naruto alla sprovvista e catturarlo.



Lo scontro si è dunque concluso con un grande sacrificio da parte dello stesso Naruto, che ha deciso di lasciarsi catturare pur di salvare il villaggio e la propria famiglia. Mentre Sasuke proteggeva Boruto e Sarada, il Settimo Hokage ha invero chiesto all’amico di prendersi cura di tutti, al posto suo, per poi cadere nelle mani di Momoshiki.



Nemmeno la disperata mossa tentata da Hinata ha impedito la cattura dell’amato marito, che di conseguenza è stato portato via sotto gli occhi spaventati del giovane Boruto. Ora che suo padre ha apparentemente sacrificato la propria vita per il bene del villaggio, il ragazzo comincerà a vedere Naruto sotto una luce diversa?