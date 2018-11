L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ci ha mostrato la genesi di un nuovo ANBU

Il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ci ha messo davanti tanti colpi di scena incredibili, ma anche un momento particolare dedicato a un certo personaggio. Approfondiamo questa tematica dopo il salto.

Parliamo di Konohamaru Sarutobi, il leader della Squadra 7 composta da Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha e Mitsuki. Il ninja era infatti impaziente di mettersi sulle tracce dei suoi allievi e degli altri genin del Villaggio della Foglia, che a loro volta si sono lanciati all'inseguimento del figlio di Orochimaru, che ha deciso di abbandonare Konoha.

Il più recente episodio della serie anime ci ha mostrato un momento particolare, in cui Naruto insignisce Konohamaru del compito di intervenire per riportare a casa gli studenti: tuttavia, per l'occasione, il nipote del Terzo Hokage dovrà vestire i panni di un ANBU. Il motivo, specifica il Settimo Hokage, è che i ninja degli altri Paesi non dovranno assolutamente riconoscere lo shinobi, che dovrà infiltrarsi nel Villaggio della Roccia da clandestino. Se ciò accadesse, potrebbe scoppiare un vero e proprio incidente diplomatico.

Per chi non lo sapesse - o non lo ricordasse - gli ANBU sono i ninja predisposti alla divisione di spionaggio di ciascun villaggio: indossano maschere e, solitamente, mantelli che coprono una corazza diversa dai soliti indumenti da chunin o jonin.

Staremo a vedere come interverrà il buon Konohamaru nei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations.