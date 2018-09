L'anime di Boruto: Naruto Next Generations potrebbe aver introdotto due nuovi antagonisti!

Nelle ultime settimane, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations sta proponendo ai propri fan un arco narrativo non tratto dal manga - quindi filler - e dedicato al personaggio di Mitsuki. Come prevedibile, la serie ha introdotto dei personaggi inediti, che per giunta sembrerebbero in qualche modo collegati a Orochimaru...

Nel corso del 72° episodio di Boruto: Naruto Next Generations, intitolato “La volontà di Mitsuki”, il ragazzo ha messo fuori combattimento due guardie del Villaggio della Foglia. Il fanciullo, tuttavia, è stato aiutato da due individui dall’aria piuttosto minacciosa, che quasi certamente si riveleranno i nemici dell’arco narrativo in corso.



Immortalati nello screenshot visionabile in calce all’articolo, i due nuovi personaggi di Boruto: Naruto Next Generations condividono un’innegabile somiglianza con lo stesso Orochimaru. A ragion veduta, il dubbio che possano essere dei cloni - frateli di Mitsuki e Log - è più che legittimo, e inoltre spiegherebbe il motivo per cui Mitsuki, dopo aver trovato un misterioso biglietto nella propria stanza, si sia allontanato dal villaggio.



Poiché il vecchio Onoki ha dato a Mitsuki dei preziosi consigli su come affrontare il proprio destino, non è escluso che il ragazzo possa aver deciso di liberare i “fratelli,” affinché questi possano vivere fuori dall’influenza di Orochimaru. Il suo intervento, in ogni caso, ha già fatto sì che i due non uccidessero le guardie di Konoha.

Dal momento che questo arco narrativo non è tratto dal fumetto omonimo, sarà interessante assistere alle conseguenze delle azioni di Mitsuki, non trovate?