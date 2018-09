L'anime di Boruto: Naruto Next Generations rispolvera due personaggi del manga originale

Nel corso del più recente episodio di Boruto: Naruto Next Generations, i fan hanno assistito al ritorno di due anziani personaggi introdotti nel corso dell’originale serie di Kishimoto. Dal momento che questi, al tempo della Quarta Guerra dei Ninja, erano già molto avanti con gli anni, nessuno si sarebbe aspettato di rivederli ancora in vita...

Durante la puntata #72 di Boruto: Naruto Next Generations, l’anime ha infatti reintrodotto Koharu Utatane e Homura Mitokado, due anziani ninja convocati da Naruto Uzumaki per esaminare un certo incidente. Come i fan ricorderanno, i due anziani shinobi appartengono sin dall’era del Terzo Hokage, Hiruzen Sarutobi, al “Consiglio del Villaggio della Foglia”.



Rispettati da tutti i cittadini, questi dispongono di conoscenze e un livello d’influenza paragonabile a quelli dell’Hakage. Sempre loro, se ricordate, incaricarono infatti Itachi Uchiha di sterminare il proprio clan, prima ancora che questo potesse tentare il colpo di stato.

Già durante la prima serie di Naruto, i due consiglieri erano abbastanza anziani, mentre in Naruto Shippuden avranno avuto circa 70 anni. Nel presente, di conseguenza, i due dovrebbero avere almeno 90 anni, ma continuano ad essere piuttosto irremovibili e autoritari - persino nei confronti del Settimo Hokage.



Quando Naruto ha svelato il grado di parentela che unisce Mitsuki e Orochimaru, i membri del consiglio hanno subito giudicato le azioni del ragazzo basandosi unicamente sula cattiva condotta del genitore. Di seguito ne riportiamo le esatte parole.

Homura : “Ad ogni modo, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti. Il figlio di Orochimaru rappresenta un pericolo per il Villaggio della Foglia tanto quanto suo padre.”

: “Ad ogni modo, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti. Il figlio di Orochimaru rappresenta un pericolo per il Villaggio della Foglia tanto quanto suo padre.” Koharu: “È il figlio del ninja che uccise il Terzo Hokage. Non sarebbe buonsenso ritenerlo a sua volta una presenza pericolosa per Konoha?”

A prescindere al loro parziale giudizio, che Naruto sembra voler ignorare, avreste mai immaginato di poter ritrovare ancora in vita i due anziani consiglieri? E soprattutto, li avete riconosciuti subito?