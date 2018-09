L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha trascinato i protagonisti in un pasticcio!

Il più recente arco narrativo filler proposto dall’anime di Boruto: Naruto Next Generations ha preso una piega alquanto inaspettata. Incentrati sul personaggio di Mitsuki, i più recenti episodi della serie hanno infatti costretto anche Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha a prendere una decisione difficile e pericolosa...

Poiché Mitsuki ha lasciato il Villaggio della Foglia, i protagonisti principali di Boruto: Naruto Next Generations si sono subito messi sulle sue tracce, contravvenendo agli ordini ricevuti dall’Hokage, Naruto Uzumaki. Ora che l’intera Squadra 7 ha lasciato il villaggio, lo scontro fra Boruto, Sarada e Mitsuki contro i ninja di Konoha sembra addirittura inevitabile.



Nello scorso episodio, infatti, Boruto e Sarada si sono diretti verso il covo di Orochimaru, convinti di trovarvi anche il compagno di squadra. Sfortunatamente l’incontro col Sannin non ha dato i frutti sperati, e quindi i ragazzi sono ora alla ricerca di un misterioso Saggio dei Serpenti.



Al Villaggio della Foglia, intanto, un team composto da Moegi, Shikadai, Chocho e Inojin è stato incaricato di trovare e riportare a casa Boruto e Sarada. Per quanto riguarda Mitsuki, invece, vari team di ninja sono ormai sulle sue tracce, ragion per cui i suoi compagni hanno dovuto superare parecchi ostacoli prima di raggiungere Orochimaru.

Come se la Squadra 7 non avesse già perso abbastanza pezzi, il maestro Konomaharu Sarutobi ha reagito molto male dinanzi alla scoperta del legame che unisce l’allievo Mitsuki a Orochimaru, criminale che molti anni addietro provocò la morte del Terzo Hokage, Hiruzen Sarutobi. E dal momento che Boruto e Sarada stanno agendo contro il volere del villaggio, la situazione della Squadra 7 non potrà far altro che peggiorare...

A ragion veduta, i fan di Boruto: Naruto Next Generations continuano a interrogarsi sulle ragioni che possano aver spinto Mitsuki a prendere una decisione così importante, augurandosi al contempo che queste valgano tutti i problemi affrontati da Boruto e Sarada.