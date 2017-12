L'anime di Boruto: Naruto Next Generations trasporrà la storia inedita di Mitsuki

Le informazioni circa gli episodi diprevisti per la fine di dicembre e l'inizio di gennaio 2018 ci riservano qualche piacevole novità, volta a espandere maggiormente la lore della nuova generazione dei ninja partoriti dalla mente di

Nello svelare le trame e i titoli degli episodi 37,38 e 39 di Boruto: Naruto Next Generations, Weekly Shonen Jump ha infatti anticipato che l'episodio 39 del 27 dicembre darà vita al "Mitsuki Gaiden": di cosa si tratta? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Intitolato, in lingua originale, "Michita Tsuki ga Terasu Michi", il One Shot su Mitsuki si chiama "Il cammino illuminato dalla luna piena" e darà il titolo anche all'episodio 39 di Boruto: si tratta di un capitolo extra non appartenente al manga di Mikyo Ikemoto e Ukyo Kodachi, ma realizzato interamente dal papà dell'opera madre, Masashi Kishimoto, come side story speciale di Naruto.

Il fumetto con protagonista Mitsuki racconta le oscure origini del compagno di squadra di Boruto e Sarada, i cui retroscena sono molto più drammatici di quel che si possa pensare. Se siete curiosi di leggerlo prima di guardarlo in versione animata, potrete recuperarlo in appendice al primo volume del manga di Boruto targato Planet Manga: scoprirete il legame tra Mitsuki e suo "padre", Orochimaru, e i motivi che porteranno il giovane ad allontanarsi dall'ex Ninja Supremo.

Siete curiosi di conoscere meglio Mitsuki?