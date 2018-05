L'anime di Boruto ha rivelato il primo, commovente incontro che Gaara ha avuto con Shinki

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si è ormai addentrato nell'arco narrativo degli esami di selezione dei chunin. Nell'ultimo episodio, Cho Cho ha continuato il suo combattimento contro Shinki negli scontri a eliminazione diretta, e Gaara ha rammentato il suo primo, intenso incontro con il futuro figlio adottivo.

Proprio così. Mentre Gaara osservava lo scontro del figlio, il Kazekage ha avuto un flashback del loro primo incontro. L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, come potete vedere nel video in apertura della news, ha così rivelato come Gaara e Shinki si siano conosciuti, cosa che non è avvenuta tra le pagine del manga né tantomeno nel film Boruto: Naruto the Movie.

Il flashback ha rivelato che Gaara si imbatté in Shinki quando quest'ultimo rilasciò senza controllo i suoi poteri sul Villaggio della Sabbia. Tramite la sua sabbia di ferro, il giovane scatenò il caos nel villaggio, ma il Kazekage intervenne per fermalo. Tuttavia, Gaara non combatté Shinki, ma tutto ciò che fece fu abbracciarlo per proteggerlo dalla sua stessa tecnica.

Una volta che Shinki si fu calmato, Gaara promise al ragazzo che gli avrebbe insegnato a dominare i suoi poteri. La scena ha un forte impatto emotivo se si considera il passato dell'attuale Kazekage. Gaara, allo stesso modo di Shinki, non avevo il controllo dei suoi poteri in giovane età, ma nessuno si premurò mai di aiutarlo. Anzi, avvenne l'esatto opposto. In maniera simile a Naruto, Gaara fu isolato dal resto del suo villaggio fino a diventare quello che tutti lo consideravano essere: un mostro.

Solo dopo l'incontro/scontro con il 7° Hokage Gaara riuscì finalmente a comprendere il valore della famiglia e dell'amicizia, e da allora non ha fatto che migliorare fino a diventare la figura positiva e benevola che tutti conosciamo in Boruto.