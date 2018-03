L'anime di Boruto ha rivelato un retroscena su Naruto che era sotto il naso di tutti!

Il grado non è tutto quando si tratta di, ma è piuttosto importante. Quando è iniziata la serie, i fan hanno imparato rapidamente come il potere fosse diffuso nel. Con l'inizio di Boruto , molti presumevano che Naruto avesse raggiunto il livello più alto, ma non è così.

In effetti, Naruto è ancora in fondo alla lista. Recentemente, Boruto: Naruto Next Generations ha pubblicato il suo ultimo episodio, e la nuova puntata ha visto una squadra genin fare un documentario sul loro grado. Metal, Iwabe e Denki del team 5 sono stati incaricati di fare un film che mettesse in evidenza tutto il mondo dei genin, e hanno dovuto presentarlo all'Hokage. Tuttavia, il trio non si aspettava certamente di dover includere Naruto nel film come esempio.

"O si. Fatemi pensare, sono successe così tante cose e non ho mai passato ufficialmente gli esami di selezione dei chunin", ha detto Naruto al gruppo con un sorriso imbarazzato. "Quindi, credo di essere ancora un genin".

Naturalmente, la squadra rimane sbalordita dall'ammissione. I ranghi di appartenenza non sono molto conosciuti nel mondo dei ninja a meno che non vi vengano rivelati direttamente o cerchiate qualcuno nel Bingo Book. Quando si tratta di ANBU, ad esempio, quei ninja sono costretti a mantenere il loro rango di elite segreto, ma il titolo di Hokage è molto pubblico. Molti credevano che Naruto avesse raggiunto un grado jonin per conquistare la posizione, ma sembra che l'eroe abbia saltato quel riconoscimento.

Ma come biasimarlo. Il primo esame di selezione dei chunin di Naruto fu interrotto dall'attacco di Orochimaru, ed era fuori con Jiraiya per il secondo. Nel momento in cui avrebbe potuto prendere parte al terzo, è scoppiata la Quarta Grande Guerra Ninja nel mondo, quindi i fan possono essere elastici con Naruto. L'eroe potrebbe essere diventato un genin Hokage, ma questo non significa che abbia il cervello di un principiante. Naruto è uno dei migliori combattenti del mondo ninja e ha sempre avuto una mente strategica.

Alla fine di Naruto: Shippuden, i fan hanno potuto vedere Iruka insegnare al ragazzo, in modo da prepararlo per il suo sogno, quindi Naruto ha in effetti studiato per il ruolo che ricopre in Boruto. Ora, ha solo bisogno di darsi una promozione.