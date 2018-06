L'anime di Boruto ha rivelato i veri sentimenti di Sasuke riguardo la sua storia su Naruto

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations è stato quasi interamente incentrato sui compagni di squadra del Team 7 di Boruto, impegnati nei rispettivi scontri delle semifinali degli esami di selezione dei chunin. Tuttavia, la puntata si è conclusa su una nota diversa e molto più contemplativa.

L'episodio 60 di Boruto: Naruto Next Generations è terminato con Sasuke intento a riflettere sull'arco narrativo che il suo personaggio ha avuto durante Naruto. Non è davvero cosa da poco ascoltare le opinioni che Sasuke esprime riguardo la sua storia, perché rappresentano a tutti gli effetti il culmine di quasi due decenni di narrazione e sviluppo del personaggio.

Il membro del clan Uchiha ha continuato ad allenare Boruto in sessioni notturne nella foresta, e ha tentato di spiegare al figlio del 7° Hokage che il suo jutsu fulmineo potrebbe diventare qualcosa di molto più potente in futuro. La lezione che Sasuke tenta di impartire a Boruto è che solo con l'allenamento un giovane shinobi può sviluppare adeguatamente il suo potere - e che non esistono altre strade.

In un modo tutto suo, Sasuke ha cominciato a raccontare a Boruto la storia di un giovane ninja che voleva cambiare il mondo e che viaggiò in lungo e in largo per ottenere sempre più potere. Quel giovane intraprese un cammino sbagliato, fatto di morte e vendetta, ma riuscì a redimersi solo grazie all'aiuto di un amico leale. Di seguito potete trovare il monologo di Sasuke tradotto:

"C'era una volta un uomo che si rifiutava di ascoltare le parole degli altri e cercava potere indipendentemente dal metodo... e cercava di cambiare il mondo da solo. L'ha pagata cara, ma alla fine un amico lo ha salvato".

La parabola dovrebbe insegnare a Boruto l'importanza di avere degli amici fidati, e che non c'è bisogno di divenire l'uomo al centro della storia se si è circondati da grandi persone.