L'anime di Boruto si avvicina, finalmente, alla trama del manga!

procede la sua lenta corsa verso gli eventi principali e canonici narrati nel manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi. A quanto pare, i prossimi episodi finalmente ci introdurranno nell'arco narrativo degli Esami di selezione dei Chunin!

Come avete già avuto modo di vedere nella preview dell'episodio 48 di Boruto: Naruto Next Generations, nella prossima puntata (intitolata "Il documentario Genin") vedremo il team di cui fa parte Metal Lee - il figlio del buon Rock Lee, di cui però si ignora l'identità della madre - alle prese con un dilemma: possono partecipare o no all'esame di selezione dei Chunin?

Nell'episodio 47, che è andato in onda mercoledì scorso sulle reti nipponiche, abbiamo visto la conclusione della saga dedicata alla Byakuya Gang e pare che, finalmente, l'anime realizzato da Studio Pierrot - ormai prossimo alla cinquantina di episodi che, a tutti gli effetti, potremmo considerare dei filler in attesa che la trasposizione copra gli eventi narrati nel manga - si appresta ad adattare quanto compare nella versione cartacea di Boruto e nell'ultimo film del franchise di Naruto.

La storia che vedrà, infatti, Boruto alle prese con gli esami dei Chunin, con il conseguente attacco di Kinshiki e Momoshiki Ootsutsuki e la missione di recupero del Settimo Hokage, è stata inizialmente raccontata in Boruto - Naruto The Movie, l'ultimo film che ha segnato la fine delle avventure del ninja di Masashi Kishimoto e l'inizio per quelle del suo esuberante figlio.

Nonostante le vicende che colpiranno Metal Lee non siano, a tutti gli effetti, narrate all'interno del manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, possiamo star certi che gli episodi di marzo e aprile ci proietteranno finalmente nella saga tanto attesa.