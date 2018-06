L'anime di Castlevania riceverà anche una Stagione 3, è ufficiale!

Digital Spy ha rivelato in esclusiva che l'anime di Castlevania è stato rinnovato per una terza stagione che verrà rilasciata su Netflix. È ufficiale, nonostante la Stagione 2 debba ancora uscire sulla piattaforma streaming più famosa al mondo.

La data di lancio della seconda stagione non è stata anche svelata da Powerhouse Animation e Netflix, ma intanto lo studio di produzione e il colosso americano hanno già confermato che ci saranno ancora nuovi episodi dedicati all'adattamento animato di Castlevania.

Purtroppo non abbiamo ancora notizie sul numero di episodi (o altri dettagli) della stagione 3 di Castlevania: a rivelarne l'esistenza è stato Richard Armitage, noto attore cinematografico che in lingua originale presta la propria voce al protagonista, Trevor Belmont.

"Produrremo una terza stagione. Certo, la seconda non è stata ancora rilasciata, ma sappiamo già che faremo una terza. Il figlio di Dracula e il mio personaggio ora sono diventati molto più collaborativi. Penso che sia uno degli elementi più interessanti, inizieranno davvero a lavorare insieme. Io adoro il mio personaggio... è un idiota anti-eroico, ubriaco, stizzoso e irritabile! Potrebbe uscirne un gran live-action. È così anarchico e umoristico - non vediamo mai degli eroi vampiri in queste vesti. Un giorno, forse".

La prima stagione dell'anime di Castlevania si compone di 4 episodi ed è disponibile su Netflix, mentre la seconda avrà 8 episodi e dovrebbe uscire nel corso del 2018.