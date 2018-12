L'anime de Ghost in the Shell debutterà sulla piattaforma di Netflix

Ghost in the Shell: SAC_2045, sarà questo il titolo del nuovo progetto di animazione ispirato alla serie famosa dai toni cyberpunk del maestro Masamune Shirow, serializzato per la prima volta in Giappone sullo Young Magazine, nel 1989.

La notizia, di poche ore fa, è stata rilasciata sull'account Twitter ufficiale di Netflix. Questo nuovo anime farà il suo debutto ufficiale sulla piattaforma streaming nel corso del 2020. Nel post, visibile in calce all'articolo, è stata allegata una key visual che ritrae la protagonista della serie.

Ghost in the Shell: SAC_2045 sarà diretta da Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e Shinji Aramaki (Appleseed). Netflix ha anche rivelato che il progetto sarà animato in computer grafica 3DCG e a produrla saranno gli studi di animazione Production I.G e Sola Digital Arts.

Già in passato la Production I.G aveva lavorato sul progetto Ghost in the Shell di Mamoru Oshii del 1995 e Ghost in the Shell 2: Innocence (2004), nonché le serie televisive del 2002 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e il sequel Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG (2004), l'OAV Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society (2006). Nel 2013, lo studio d'animazione ha adattato in versione animata la serie OAV prequel Ghost in the Shell Arise diretta da Kise Kazuchika e proiettata nei cinema per poi venire adattata successivamente a serie televisiva. Recentemente, lo studio si è occupato anche del debutto del film Ghost In The Shell: The Rising, uscito nel 2015.

Secondo quanto rilasciato, questo nuovo progetto non avrà un formato cinematografico, bensì sarà adattato a serie animata. Al momento non si hanno informazioni sul numero di puntate, quindi non ci resta che aspettare per ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo che il manga originale del maestro Masamune Shirow, in Italia, è edito da Star Comics e tutte le opere sono distribuite da Dynit.