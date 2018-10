L'anime de 'L'Attacco dei Giganti' sta per svelare un importante segreto?

Nessuna serie di animazione sa mantenere i propri segreti meglio de L’Attacco dei Giganti, eppure la terza stagione della serie ne ha svelati parecchi, nel corso degli ultimi mesi. La puntata trasmessa durante lo scorso weekend, ad esempio, ha parzialmente risposto ad un altro grande dubbio che i fan si pongono ormai da diverso tempo...

Come i fan più attenti già sapranno, i più recenti episodi de L’Attacco dei Giganti hanno visto il capitano Levi entrare in possesso di una pericolosa fiala che contiene il siero necessario alla trasformazione in Titan Shifter. Il militare ha infatti ottenuto la suddetta fiala subito dopo la morte dello zio Kenny Ackerman, che involontariamente ha lasciato un grande dono all’esercito di Paradis.



Nella puntata trasmessa lo scorso weekend, invece, Dot Pyxis, Erwin Smith e Dhalis Zachary si sono riuniti per parlare proprio del suddetto fiero, rivelandone il contenuto anche a Hange Zoe. È stata la donna ad avanzare l’ipotesi che il siero sia in realtà un fluido corporeo, che purtroppo non può essere ancora esaminato da nessuno: a contatto con l’aria, la sostanza liquida evapora immediatamente, impedendone qualsiasi test.



A ragione veduta, le alte sfere dell’Armata Ricognitiva de L’Attacco dei Giganti sono giunte alla conclusione che il siero sia stato realizzato attraverso una tecnologia molto avanzata, di cui Paradis non dispone ancora. Pertanto, Pyxis ha deciso di affidare al capitano Levi la custodia del prezioso oggetto, almeno finché l’esercito non ne comprenderà perfettamente il funzionamento.



Lo stesso Eren, se ricordate, rammenta di essere diventato un Titan Shifter dopo che suo padre, Rod, gli ha iniettato una misteriosa sostanza... Tuttavia, il ragazzo non riesce ancora a ricordare con chiarezza cosa sia avvenuto dopo, né il motivo per cui lo stesso Rod sia misteriosamente scomparso. Sia Eren che gli altri militari intendono comprendere quanto prima come avvenga la trasformazione in Titan Shifter, ma quella scoperta potrebbe avere un costo alquanto inaspettato!

Sfortunatamente i fan dovranno attendere ancora qualche mese per scoprire questo importante segreto, in quanto la terza stagione de L’Attacco dei Giganti sta per prendersi una lunga pausa. Subito dopo la messa in onda del dodicesimo episodio (di 24) della season corrente è stato infatti annunciato che la serie tornerà in onda nel mese di aprile 2019.

Per il momento non conosciamo ancora la precisa data di lancio dei nuovi episodi, ma poiché mancano ancora diversi mesi, la produzione avrà tutto il tempo necessario per informare a dovere i fan de L’Attacco dei Giganti, cui domenica scorsa è stata preannunciata un’importante battaglia decisiva.