L'anime di Dragon Ball Super accoglie una trasformazione finora comparsa solo nel manga!

si sarà anche preso una settimana di pausa, ma gli spoiler provenienti dalle riviste nipponiche continuano a fomentare la curiosità dei fan, soprattutto ora che mancano pochi(?) episodi alla conclusione dell’accesoindetto dai due. Una nuova sinossi è infatti emersa in rete nelle ultime ore...

Soltanto ieri avevamo pubblicato i i titoli e le trame degli episodi 122/125 di Dragon Ball Super, ma ecco emergere su Twitter una nuova sinossi dell’episodio 123, la quale anticipa un imprevedibile (ma assai gradito!) colpo di scena.

Dragon Ball Super #123 - Piena padronanza del corpo e dello spirito! Goku e Vegeta!! - 14/01/2018

Trama: Goku è finalmente al 100% e si trasforma nel Super Saiyan Blue!

Vegeta perde contro Jiren senza nemmeno riuscire ad allestire uno scontro decente. E finalmente Goku affronta Jiren! Per questa battaglia finale, si trasforma nel Super Saiyan Blue Full Power!

Gohan questa settimana: riuscirà a colpire anche C-17 assieme al nemico?!

C-17 utilizza il suo intero corpo per paralizzare Toppo ed ordina a Gohan di sconfiggerli entrambi. Tuttavia, Gohan esita e perde quest’occasione per abbattere Toppo, ma...

Comparso per la prima volta nel 27° capitolo del manga ufficiale di Dragon Ball Super, illustrato dal sensei Toyotaro, il Super Saiyan Blue Full Power è una trasformazione utilizzata da Goku contro Black Zamasu (o Fused Zamasu, se preferite). Ma cosa cambia fra il normale Super Saiyan Blue e questa versione Full Power finora esclusiva del fumetto? Non molto, in realtà. Innanzitutto, questo stadio è privo della caratteristica aura azzurra che avvolge il guerriero Saiyan; inoltre, a differenza del normale SSGSS, il Full Power limita al minimo il consumo di stamina, permettendo al combattente di mantenere la trasformazione il più a lungo possibile - similmente a quanto accadeva al normale Super Saiyan Full Power al tempo del Cell Game.



La seconda parte della sinossi rivela poi che C-17 cercherà di sacrificarsi per permettere a Gohan di eliminare uno dei tre avversari rimasti, ma il ragazzo non se la sentirà di attaccare anche l’alleato e sprecherà un’occasione irripetibile. Cosa ne sarà dunque di C-17? Verrà eliminato da Toppo, una volta che questi si sarà liberato? Sfortunatamente dovremo aspettare ancora tre settimane per conoscere la risposta a questa domanda...