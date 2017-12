L'anime di Dragon Ball Super si appresta ad introdurre un altro combattente inedito!

Mentre le sorti del Settimo Universo appaiono sempre più incerte, il Torneo del Potere, settimana dopo settimana, sta rapidamente eliminando i pochi lottatori rimasti e gli Universi coinvolti dai due Zeno . A quanto pare, un nuovo personaggio misterioso comparirà molto presto in...

Attenzione possibile Spoiler

Nella giornata di ieri, infatti, l’ultimo numero del magazine nipponico V-Jump ha presentato ai lettori le nuove carte da gioco che presto saranno disponibili nel videogioco Dragon Ball Heroes. Grazie alla traduzione offertaci dall’infaticabile Todd Blankenship, via Twitter, è emerso che una di queste carte raffigurerà un personaggio non ancora comparso nel più recente anime di Akira Toriyama.



Visionabile in calce all’articolo, la carta svelata dalla rivista è stata appunto oscurata per non arrecare fastidiosi spoiler ai lettori, ma la dicitura riguardo il nuovo personaggio inedito potrebbe anche riferirsi alla spaventosa fusione fra i robot del Terzo Universo cui assisteremo nell’episodio di domenica prossima, quando i guerrieri al servizio di Ea e Lord Mosco sfideranno i tre Saiyan del Settimo Universo.



Una seconda carta, infine, raffigura invece Vegeta Super Saiyan Blue e Goku Ultra Istinto combattere spalla e spalla contro un avversario non meglio identificato. Sebbene Dragon Ball Heroes non sia canonico, troppo spesso, negli ultimi mesi, ha rivelato in anteprima svariati dettagli relativi al futuro di Dragon Ball Super. In questo caso, l’illustrazione potrebbe dunque suggerire che i due Saiyan, nella fase conclusiva del Torneo del Potere, uniranno le forze per abbattere i più forti guerrieri ancora in gara, come appunto Toppo o lo stesso Jiren.