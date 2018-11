L'anime di Fairy Tail ha infine svelato le origini di Natsu e del suo legame con Zeref!

Ora che l’anime conclusivo di Fairy Tail è prossimo ad entrare nell’ultimo arco narrativo dell’omonimo fumetto di Hiro Mashima, tutti i segreti e i misteri che circolano sui tantissimi personaggi dell’opera verranno finalmente svelati. Il più recente episodio dell’anime, ad esempio, ha sollevato un tremendo dubbio...

Intitolato “Memorie” il 284° episodio di Fairy Tail ha infatti ricordato ai fan che il protagonista Natsu Dragneel ha un fratello maggiore, e il suo nome completo è appunto Zeref Dragneel. Sì, esatto, uno dei suoi due nemici giurati è anche suo fratello, eppure Natsu ignora ancora questa terribile verità.



La puntata incriminata ha esplorato finalmente le origini dello Stregone Oscuro, Zeref, rivelando che da ragazzo aveva un fratello più piccolo, che purtroppo morì poco dopo la nascita. Addolorato dalla scomparsa del consanguineo, Zeref decise di votarsi allo studio della magia legata alla morte e alla vita, nel disperato tentativo di riportare in vita il fratello perduto. Questo fece sì che il ragazzo venisse espulso da scuola, ma non prima che la sua orribile "Maledizione della Contraddizione" si abbattesse su tutti gli altri studenti, uccidendoli.



Dopo aver vagato per anni alla ricerca di una cura per la propria immortalità, il desiderio di morire spinse Zeref a creare degli esseri sempre più potenti, affinché uno di queste potesse ucciderlo. In principiò generò gli Etherous e i cosiddetti “Demoni del Libro di Zeref”, e solo in seguì riuscì a portare a termine il suo capolavoro: l'individuo noto come Etherious Natsu Dragneel. Avendo preservato il corpo del fratello minore, lo Stregone Oscuro lo riportò in vita come il più potente degli Etherous: il famigerato E.N.D..



Nella puntata, Zeref ha inoltre promesso che il suo legame con Ingeel e il motivo per cui Natsu venne affidato alle cure del Re dei Draghi del Fuoco verranno spiegati in un’altra occasione, anche perché le sue rivelazioni - come prevedibile - hanno scosso abbastanza sia i presenti che i fan di Fairy Tail.

Queste sconcertanti rivelazioni non vi incuriosiscono sempre più circa l’attesissimo confronto finale fra Natsu, Zeref e Acnologia?