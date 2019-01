L'anime di Fairy Tail ha recentemente svelato una buffa curiosità sulla piccola Wendy

Come ogni settimana, l’account ufficiale Twitter della terza e ultima trasposizione animata di Fairy Tail ha pubblicato in rete alcuni screenshot tratti dalla puntata trasmessa lo scorso 6 gennaio 2019, rivelando una simpatica curiosità sul personaggio di Wendy Marvell...

Consultabile in calce all’articolo, uno degli screenshot tratti dall’episodio 289 di Fairy Tail, intitolato “Mavis e Zeref”, ci rammenta infatti una buffa rivelazione che durante lo scorso weekend ha sorpreso non poco i fan della serie: la piccola Dragon Slayer del Firmamento soffre ora di chinetosi (motion sickness, se preferite).



Come i fan del sensei Hiro Mashima sparanno già, tutti i Dragon Slayer hanno infatti un tremendo punto debole: il motion sickness, appunto, che di conseguenza impedisce loro di viaggiare attraverso i mezzi di trasporto. A differenza dei suoi “compagni”, Wendy non aveva mai accusato alcun malore durante uno spostamento in treno o comunque in carrozza; al contrario, l’adorabile fanciulla aveva utilizzato le proprie arti magiche per consentire a Natsu Dragneel e Gajeel Redfox di non sentire gli effetti del motion sickness.



A giudicare dallo screenshot proposto di seguito, si direbbe invece che la giovane maga di Fairy Tail, dopo il salto temporale, soffra di chinetosi tanto quanto i Dragon Slayer più anziani. Durante la puntata è stato infatti rivelato che questo bizzarro cambiamento è avvenuto durante gli undici mesi intercorsi tra lo scontro con la gilda oscura Tartaros e la recente ricostruzione di Fairy Tail.



Vi ricordiamo infine che gli episodi di Fairy Tail sono disponibili con sottotitoli in lingua italiana sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, la quale ce ne propone una nuova puntata ogni domenica.