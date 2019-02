L'anime di Fairy Tail si prepara a scatenare il vero potere degli Spriggan 12

Sono stati finalmente pubblicati in rete i primi screenshot ufficiali dell’episodio 296 di Fairy Tail, che i fan di Hiro Mashima potranno visionare sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll il prossimo 17 febbraio.

Consultabili di seguito, gli screenshot inediti della puntata intitolata “Ciò che voglio fare” sembrano anticipare una serie di colpi di scena piuttosto interessanti. A giudicare dalle espressioni di Lyon Vastia e Kagura Mikazuchi, che recentemente si sono immischiati nella guerra tra Fairy Tail e l’Impero di Alvarez, si direbbe che i due maghi di Lamia Scale e Mermaid Heel riceveranno delle sorprese non proprio piacevoli.



Sul campo di battaglia, infatti, scenderanno persino degli Spriggan 12 di cui ancora non abbiamo potuto ammirare il vero potere. Uno di questi è proprio il letale God Serena, che nella puntata alle porte dovrebbe fronteggiare degli avversari tutt’altro che impreparati... Il quarto ed ultimo screenshot, intanto, immortala le splendide Lucy Heartfilia e Brandish μ in quello che sembrerebbe proprio il Mondo degli Spiriti Stellari. Ma per quale ragione le due avversarie dovrebbero recarsi in un posto del genere?!

Tratto dall’omonimo manga di Hiro Mashima, l’anime di Fairy Tail è trasmesso in Giappone ogni domenica. In Italia, la serie è disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni settimana ce ne propone una nuova puntata con doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano.