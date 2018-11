L'anime di Fairy Tail ha svelato il motivo per cui la gilda venne sciolta!

L’anime di Fairy Tail sembra in vena di grandi e sorprendenti rivelazioni. Dopo aver raccontato il passato dello Stregone Oscuro, spiegando nel dettaglio le ragioni che spinsero Zeref a studiare la magia, il più recente episodio della serie ha infine rivelato il motivo per cui Makarov decise di sciogliere la sua adorata gilda.

Come i fan ricorderanno, al termine della sanguinosa battaglia contro la gilda oscura chiamata Tartaros, l'anziano Master di Fairy Tail ha sciolto la gilda di Natsu Dragneel e compagni, facendo sì che questi si disperdessero per tutto il contenente di Ishgar. Gli spettatori dell’anime hanno atteso anni per scoprire le ragioni di questa decisione, ma finalmente Makarov ha vuotato il sacco...

Nel corso della puntata 285 di Fairy Tail, intitolata “Il settimo Master della gilda”, i membri della gilda si sono finalmente riuniti e hanno appunto eletto la persona che, almeno per il momento, sostituirà il master Makarov: la spadaccina Erza Scarlet. Oltre al prestigioso titolo, tuttavia, la bellissima guerriera dai capelli rossi ha ottenuto il diritto di conoscere uno sconvolgente segreto.



Grazie al ritorno di Mest, i fan hanno potuto finalmente conoscere il vero motivo per cui Makarov ha voluto sciogliere Fairy Tail, ossia per salvarne i componenti e concedere al continente di Ishgar il tempo necessario per prevenire un’invasione da parte dell’Impero Alvarez.

Un flashback ha infatti rivelato le ultime parole che Makarov proferì al giovane Mest: “Sto per sciogliere Fairy Tail. Basandomi sulle informazioni in tuo possesso e sui risultati delle mie indagini, sono certo che questo sia l’unico modo per proteggere la nostra gilda… la nostra famiglia. […] Non è necessario che tu sia d’accordo con me. L’Impero Alvarez che si trova sul continente occidentale è troppo pericoloso. Ha già provato a invaderci dieci anni fa, pur di impossessarsi di Lumen Histoire”.

A quanto pare, solo il Concilio della Magia era apparentemente in grado di respingere le truppe dell’Impero Alvarez, ma dal momento che la gilda oscura Tartaros ha distrutto le sue armi più potenti e ucciso i componenti dell’intera organizzazione, un nuovo attacco è ormai imminente. E dal momento che l'immenso Impero Alvarez è composto da oltre 700 gilde magiche, Makarov ha preferito rimuovere dalla scacchiera i componenti della propria gilda, nella speranza di salvare loro la vita.



Sfortunatamente per lui, Natsu Dragneel, Gray Fullbuster, Gajeel Redfox e tutti gli altri compagni non sono individui in grado di rimanere a guardare, ragion per cui saranno proprio i maghi della più potente gilda di Fiore a difendere il continente orientale dal terribile Impero Alvarez.