L'anime di Fire Force vedrà Kenichi Suzumura nei panni di Takehisa Hinawa

Il sito ufficiale nipponico di Fire Force (En En no Shōbōtai) rivela che l’anime tratto dall’omonimo manga di Atsushi Ohkubo, già autore di Soul Eater, vedrà lo stimato doppiatore Kenichi Suzumura prestare la propria voce al personaggio di Takehisa Hinawa.

Noto ai fan per aver interpretato personaggi del calibro di Cayenne Suzushiro in Aquarion Evol, Lavi in D.Gray-man, Rogue Cheney in Fairy Tail e Shinn Asuka in Gundam SEED Destiny, Suzumura sarà stavolta il comandante del team di cui fa parte il protagonista Shinra Kusakabe. Soldato veterano, Takehisa Hinawa è in grado di manipolare le fiamme e di controllare il potere esplosivo delle armi da fuoco. Gli allenamenti durissimi cui sottopone i suoi sottoposti rappresentano il peggiore incubo dei novellini.

Yuki Yase (Mekaku City Actors, Hidamari Sketch × Honeycomb) dirige l’anime di Fire Force presso David Production (JoJo's Bizarre Adventure, Cells at Work!), mentre Yamato Haishima e Hideyuki Morioka (Kizumonogatari, Sayonara, Zetsubou-Sensei) ne curano rispettivamente la sceneggiatura ed il character design. Sfortunatamente la serie non dispone ancora di una data di lancio ufficiale, ma è stato rivelato che questa andrà in onda sul circuito televisivo nipponico durante l’anno corrente.

Serializzato in Giappone sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, Fire Force è edito in Italia da Planet Manga, che finora ci ha proposto i primi undici volumetti dell’opera.