L'anime di Fire Force vedrà la nota doppiatrice M.A.O nei panni di Iris

Il sito ufficiale della trasposizione animata di Fire Force (En En no Shōbōtai) rivela che l’attesissima serie televisiva tratta dall’omonimo manga di Atsushi Ohkubo, già autore del travolgente Soul Eater, accoglierà nel proprio cast vocale la gettonatissima doppiatrice nota come M.A.O.

Nota ai fan di animazione giapponese per aver prestato la propria voce a personaggi come Shion in Vita da Slime, Fana in Black Clover, Melascula in The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments e soprattutto Hikari Yagami in Digimon Adventure tri., M.A.O (nome d’arte di Mao Ichimichi) interpreterà stavolta la suora assegnata al team del protagonista Shinra Kusakabe: Iris.



In chiosa all’articolo vi proponiamo infatti un character trailer che descrive il personaggio al pari di un “angelo”, mentre in calce trovate un primo character design dell’affascinante e celestiale Iris.



Il cast vocale di Fire Force vede Gakuto Kajiwara (Asta di Black Clover) nei panni del protagonista Shinra Kusakabe, mentre Yūsuke Kobayashi sarà la nuova recluta Arthur Boyle. I due ragazzi non sono mai andati d’accordo, ma dovranno imparare a collaborare se vorranno far parte della medesima unità.



Fire Force sarà diretto da Yuki Yase (Mekaku City Actors, Hidamari Sketch × Honeycomb) presso lo studio d’animazione David Production (JoJo's Bizarre Adventure, Cells at Work!), mentre Yamato Haishima e Hideyuki Morioka (Kizumonogatari, Sayonara, Zetsubou-Sensei) ne cureranno rispettivamente la sceneggiatura e il character design.

Sfortunatamente non sappiamo ancora quando la serie approderà sul circuito televisivo nipponico, in quanto la produzione non ne ha ancora svelato la finestra di lancio. Vi ricordiamo intanto che il manga di Fire Force, scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo, è pubblicato in Italia da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai propri lettori i primi dieci volumetti dell’opera.