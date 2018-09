L'anime GeGeGe no Kitaro entrerà in un nuovo arco nell'autunno di quest'anno

Il sito ufficiale di GeGeGe no Kitaro (Kitaro dei cimiteri), serie animata tratta dall’omonimo manga di Shigeru Mizuki,ha svelato il poster dedicato a un nuovo arco della serie, Seiyou Yokai-hen (Western Yokai Arc).

L’anime GeGeGe no Kitaro debutterà il 7 ottobre prossimo con l’episodio 27 Shuurai !! Backbeard-gundan (Invasion !! Backbeard Corps).

Nella vecchia serie, Backbeard era stato considerato il più potente tra gli yokai del mondo occidentale oltre ad essere la nemesi di Kitaro. L’arco si concentrerà su un importante tesoro presente nel mondo occidentale degli yokai, l’Anello degli Arcani, rubato da una strega. Dopo un incontro/scontro con il mostruoso yokai e i suoi scagnozzi, la strega riesce a liberarsi dalle sue grinfie e fugge in Giappone, dove chiede aiuto a Kitaro.

L'anime è stato presentato in anteprima il 1 aprile scorso su Fuji TV sostituendo Dragon Ball Super nello stesso slot temporale.

La serie sarà diretta da Kouji Ogawa, assieme a Fuji TV, Yomiuri Advertising e Toei Animation, Hiroshi Ohnogi (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) si occuperà della produzione. A Sorato Shimizu competerà il character designer e la direzione dell'animazione principale. Yasuharu Takanashi (Fairy Tail) e -yaiba- (Naruto Shippūden) stanno componendo la musica.

Kiyoshi Hikawa si è occupata della opening classica dell'anime "Gegege no Kitaro", mentre Rekishi, sta eseguendo la nuova sigla finale "Get A Note" (la pronuncia corretta è"Geta no Oto"/"The Sound of Geta Footwear").

Il manga GeGeGe no Kitarou di Mizuki Shigeru, considerato troppo spaventoso per essere letto dai bambini, riapparve su Shōnen Magazine intorno al 1969. Sono stati anche rilasciati diversi spinoff. La prima serie animata (65 episodi), prodotta da Toei Animation, è stata trasmessa da Fuji Television nel 1968 in Giappone. La sesta serie è stata trasmessa nel 2008.