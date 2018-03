L'anime di Gintama terminerà il 26 marzo, ma tornerà nel mese di luglio per il gran finale

Attraverso il sedicesimo numero del settimanale nipponicoapprendiamo che la più recente trasposizione animata diattualmente in corso terminerà il prossimo 25 marzo dopo soli 25 episodi. La fase conclusiva dell’arco narrativo ‘’ verrà poi trasposta in animazione a partire dal mese di luglio 2018.

L’anime di Gintama è entrato nell’arco narrativo ‘Silver Soul’ (in patria "Shirogane no Tamashii") lo scorso 7 gennaio, con la messa in onda del 14° episodio dell’anime corrente - o anche 353, secondo la numerazione complessiva - ma dal momento che questo ha quasi raggiunto i più recenti capitoli del manga omonimo, la produzione ha preferito spezzare in due parti la saga conclusiva di tutta la vicenda.



Il 'Silver Soul' è il 64° nonché conclusivo arco narrativo del fumetto. Questo ha inizio quando Utsuro - la cui immortalità l’ha costretto a trovare un modo per morire sul serio - rivela il suo ultimo piano: dare inizio ad una guerra che coinvolgerà l’intero universo, provocando la distruzione del pianeta Terra. Gintoki dovrà dunque unire le forze con vecchi e nuovi amici, inclusi i nemici del passato, per poter fermare questa indicibile minaccia.

Scritto e disegnato da Hideaki Sorachi, Gintama è un manga pubblicato su Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal lontano dicembre 2003. Raccolto finora in 71 volumi, è tutt’ora uno dei fumetti più venduti di tutto il Giappone. Dal fumetto, negli anni, sono state tratte varie stagioni televisive, le quali, se sommate, annoverano circa 330 episodi. Mentre il manga è pubblicato nel nostro paese da Star Comics, che attualmente è ferma al 37° volumetto, l’anime è stato parzialmente doppiato da Dynit e trasmesso su MTV Italia e Ka-Boom tra il 2007 ed il 2012. Sfortunatamente gli episodi 50/330 sono ancora inediti.