L'anime di Goblin Slayer ha finalmente una data di esordio ufficiale

Annunciato durante l’estate, l’anime tratto dalla serie di light novel scritta da Kumo Kagyu ha finalmente una data di esordio. Secondo quanto svelato dal sito ufficiale del progetto, Goblin Slayer approderà infatti sul circuito televisivo nipponico il prossimo 7 ottobre.

La serie verrà trasmessa sulle reni nipponiche AT-X, Tokyo MX, Sun TV e BS11. Per quanto riguarda invece lo streaming, l’anime dovrebbe approdare su Japan on demand Anime Store, Anime Hōdai, U-NEXT, AbemaTV, GyaO!, Niconico Nama Dōga, Niconico Channel, Netflix, Fuji on Demand, Bandai Channel, J:COM on Demand, Actvila, Tsutaya TV, milplus, au Video Pass e Hulu.



Per quanto riguarda invece l’Occidente, è stato annunciato che Crunchyroll trasmetterà Goblin Slayer in Canada, Stati Uniti, Sud Africa, Regno Unito, Irlanda, Scandinavia, Olanda, Australia, Nuova Zelanda e in America Latina. Auguriamoci dunque che la serie possa approdare quanto prima anche nel nostro paese.



Diretto da Takaharu Ozaki (Persona 5 the Animation -The Day Breakers-, Girls' Last Tour) presso lo studio d’animazione WHITE FOX, Goblin Slayer è sceneggiato da Hideyuki Kurata (Read or Die, Made in Abyss, Kamichu!) e Yousuke Kuroda (Jormungand, My Hero Academia), mentre Takashi Nagayoshi (Girls' Last Tour) ne cura il character design. Mili canterà la sigla di apertura “Region”, mentre Soraru eseguirà il tema di apertura, di cui ancora non conosciamo il titolo.

Di seguito vi riproponiamo infine la sinossi ufficiale del primo romanzi della serie scritta da Kumo Kagyu.

“Una giovate sacerdotessa ha formato il suo primo party, ma questo si è ritrovato quasi immediatamente in difficoltà. È il Goblin Slayer a correre in suo soccorso - un uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sterminio dei goblin, con ogni mezzo necessario. E quando cominciano a circolare le voci delle sue imprese, non c’è modo di prevedere cosa potrebbe succedere…”